Движение на участке дороги Р23 в Минском районе временно ограничат

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе сегодня вечером временно ограничат движение в обоих направлениях на участке дороги Р23 Минск - Микашевичи, сообщили БЕЛТА в отделе ГАИ УВД Минского райисполкома.
С 21.00 до 22.30 на 17-м км дороги вблизи деревни Слобода запланирован следственный эксперимент по факту ДТП. Движение всех видов транспорта на этом участке будет временно ограничено.
Госавтоинспекция Минского района просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-