Движение на участке М6 временно ограничат вечером 21 декабря

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта на участке автодороги М6 ограничат вечером 21 декабря в направлении Гродно, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В ГАИ уточнили, что 21 декабря с 21.00 до 1.00 22 декабря на 52-м км М6 запланирован следственный эксперимент по факту ДТП, случившегося ранее. "В связи с этим движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено", - отметили в областной Госавтоинспекции.

ГАИ просит водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-