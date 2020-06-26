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26 июня 2020, 16:42

Движение на участке М6 временно ограничат вечером 26 июня

Фото из архива
Фото из архива

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 26 июня будет временно ограничено движение на участке трассы М6, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Как проинформировали в ГАИ, 26 июня в 22.00 на 47-м км автодороги М6 Минск - Гродно вблизи деревни Тишковщина Воложинского района запланирован следственный эксперимент по ДТП. "Движение всех видов транспорта в направлении Гродно будет временно ограничено", - отметили в Госавтоинспекции.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и рекомендуют планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленных сведений.-0-

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