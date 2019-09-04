Движение на участке трассы М1 в Минском районе ограничат вечером 5 сентября

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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспортных средств на участке трассы М1 Брест - Минск - граница России в Минском районе ограничат вечером 5 сентября, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Движение будет ограничено с 19.40 до 21.30 на 355-м км автодороги на полосе в направлении Бреста. Здесь запланирован следственный эксперимент по факту ДТП.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ситуации и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-