Движение на участке трассы М1 временно ограничат 8 сентября

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 286-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ 8 сентября будет временно ограничено движение, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"В связи с проведением следственного эксперимента по установлению обстоятельств и механизма развития дорожно-транспортного происшествия движение по дороге в направлении Бреста в период с 20.00 до 22.00 будет ограничено", - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-