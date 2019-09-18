Движение на участке трассы М3 в Минском районе будет временно ограничено сегодня вечером

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке трассы М3 в Минском районе будет временно ограничено 18 сентября, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"С 20.30 до 22.00 на 20-м км автодороги М3 (Минск - Витебск) вблизи д.Марьяливо Минского района на время проведения следственного эксперимента будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств в направлении Минска. Мероприятие проводится для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ситуации и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-