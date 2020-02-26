Движение на участке трассы М6 ограничат вечером 26 февраля из-за следственного эксперимента

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке трассы М6 Минск-Гродно ограничат вечером 26 февраля из-за следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Ограничение будет действовать с 20.00 до 1.00 на 73-м км М6 возле деревни Капустино Воложинского района. "В связи с проведением следственного эксперимента движение транспортных средств будет временно ограничено в направлении Гродно", - проинформировали в УГАИ.

Следственный эксперимент по факту произошедшего ранее ДТП планируется провести сегодня и вблизи водохранилища Птичь. Движение ограничат с 20.00 до 22.00 на съезде с автодороги Р1 Минск-Дзержинск в направлении деревни Волковичи Минского района.

ГАИ Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-