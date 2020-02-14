Движение на участке трассы М6 под Воложином временно ограничат вечером

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке трассы М6 под Воложином ограничат сегодня вечером на время следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня с 20.00 до 1.00 на 73-м км автодороги М6 Минск-Гродно вблизи д. Капустино Воложинского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в направлении Гродно", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-