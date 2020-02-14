14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке ул.Ленина в Минске ограничат до вечера 16 февраля из-за ремонтных работ. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"С 22.00 14 февраля до 17.00 16 февраля в связи с выполнением аварийных работ, а также в целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения будет временно ограничено движение всех видов транспорта по ул.Ленина на участке от пр.Независимости до ул.К.Маркса", - проинформировали в ГАИ. Объехать данный участок можно по ул.Кирова и ул.К.Маркса.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-