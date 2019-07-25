Движение на участке железной дороги Орша - Витебск планируется восстановить в течение суток - БЖД

25 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Движение на участке железной дороги Орша - Витебск, где накануне с рельсов сошло 15 цистерн грузового поезда , планируется восстановить в течение суток. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель начальника Белорусской железной дороги Владимир Балахонов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас на месте происшествия активно работают структуры МЧС. В частности, ведомством организован контроль за возможными утечками газа. Также контроль за ситуацией осуществляют предприятия "Витебскоблгаза".

"Благодаря слаженной работе восстановление идет успешно. В данное время на участке работают три наших восстановительных поезда, ночью подошли развернутые краны грузоподъемностью 125 т. Но работа осложняется тем, что спешить здесь нельзя. Каждый шаг должен быть выверенным, - проинформировал Владимир Балахонов. - Полагаю, что в течение ближайших суток все будет устранено и движение будет восстановлено".

По словам замначальника БЖД, серьезного ущерба в результате сложившейся ситуации нет, есть только задержка в движении. Все цистерны ремонтопригодны. Потери груза также нет.

Причины аварии сейчас выясняются. "Создана комиссия, проводится расследование, причины будут установлены, - подчеркнул Владимир Балахонов. - Специалисты работают, в ближайшее время будут проведены оперативные разборы на всех уровнях, определены меры по недопущению повторения подобных ситуаций в дальнейшем, а также по обеспечению безопасности движения".

От лица БЖД Владимир Балахонов извинился перед пассажирами, которым были доставлены неудобства в связи со сложившейся ситуацией. Пассажирам двух дизель-поездов (442 человека) были предоставлены автобусы и организована их доставка. Жители двух ближайших садоводческих товариществ "Железнодорожник" и "Березка" (всего там находились 64 человека) были эвакуированы в деревню Сосновка, где организован пункт временного размещения. Часть людей выехала на личном транспорте в свои места постоянного проживания. Размещение в пункте не потребовалось.

Как сообщалось, 24 июля в 18.43 в МЧС поступило сообщение о сходе с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 цистерн в составе, в том числе 39 цистерн с газом, 1 вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов) на участке Витебск-Орша вблизи деревни Замосточье. В одной из цистерн была обнаружена утечка пропана. По состоянию на 8.00 25 июля, утечка ликвидирована, работники МЧС наложили специальный бандаж.-0-