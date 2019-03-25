Движение на ул. Кальварийской и Городской Вал в Минске будет частично закрыто 30-31 марта

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске частично закроют движение по ул. Кальварийской и ул. Городской Вал 30-31 марта, сообщили БЕЛТА на ГП "Столичный транспорт и связь".

На ул. Кальварийской закроют троллейбусное движение в связи с асфальтированием улицы на участке от пер. Тучинского до ул. К. Цеткин. По ул. Городской Вал работы будут проходить на участке от пр. Независимости до ул. Интернациональной, в течение двух дней будет закрыто движение для всех видов транспорта.

Из-за работ вносятся изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта на этих участках пути.

Так, троллейбусы №13 со стороны ДС "Сухарево-5" будут ехать до ст. м. "Пушкинская", маршрут переименуют на №13Д "ДС "Сухарево-5" - ст. м. Пушкинская".

Движение троллейбусов маршрута №9 со стороны ДС "Кунцевщина" организуется до ул. Гусовского со следованием от ул. Пономаренко по пр. Пушкина, ул. Притыцкого, Кальварийской, Гусовского в прямом направлении, обратно - по ул. Гусовского, Харьковской. Маршрут будет называться №9Д "ДС "Кунцевщина" - Гусовского".

Троллейбусы №14 будут двигаться со стороны ДС "Масюковщина" до остановки "Романовская Слобода" по улицам Тимирязева, Романовская Слобода, Немига в прямом направлении, обратно - по улицам Немига, К. Цеткин, Тимирязева.

Работа троллейбусных маршрутов №4, 7, 44 отменяется.

Что касается автобусов, то временно будет работать маршрут №7Т (по трассе троллейбуса №7) и №944 "Запад-3 - Вокзал" (по действующей трассе троллейбуса №44 с изменением маршрута следования на участке от ул. Притыцкого до ул. Бобруйской по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин в обоих направлениях).

Автобусы № 40, 50С, 1212-ТК будут двигаться со стороны ул. Кальварийской - по ул. Романовская Слобода, Городской Вал, Володарского, пр. Независимости, а в направлении ул. Кальварийской - по ул. Мясникова, Немига, Кальварийской.

Движение автобусов маршрутов № 23, 65, 74С организуется до остановки "Романовская Слобода". При этом № 23, 74С - по пр. Дзержинского, ул. К. Цеткин, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига с остановками "Музыкальный театр", "ст. м. Фрунзенская", обратно - по ул. Немига. А №65 - по ул. Толстого, Московской, К. Цеткин, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига с остановками "Музыкальный театр", "ст. м. Фрунзенская", обратно - по ул. Немига.

Автобус №57 на участке от ул. Я.Купалы до пр. Дзержинского будет ехать по пр. Независимости, ул. Киселева, М. Богдановича, Немига с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Оперный театр", "ст. м. Немига", в обратном направлении - по ул. К.Цеткин, Бобруйской, пр. Независимости, Я. Купалы.

Пассажирам, у которых есть проездной на определенный период времени без лимита поездок, где один из видов транспорта - троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №7Т, 40, 46, 50С, 78, 944 на дублируемых и закрываемых участках.-0-