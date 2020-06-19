19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на ул.Московской в Минске будет ограничено до 1 июля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в 00.00 и до 1 июля включительно вводится ограничение движения всех видов транспорта на ул.Московской на участке от ул.К.Цеткин до пер.Добромысленского", - проинформировали в ГАИ.

Этот участок можно будет объехать по Западному мосту.

Также будет открыто движение по ул.Толстого для транспорта, следующего со стороны ул.Суражской на ул.Московскую с последующим выездом на пл.Мясникова под железнодорожным путепроводом.

Госавтоинспекция просит планировать маршрут с учетом этой информации.-0-