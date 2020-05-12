Движение общественного транспорта по ул.Богдановича в Минске изменится 16-17 мая

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение городского пассажирского транспорта в Минске изменится 16-17 мая из-за асфальтирования ул. М.Богдановича на участке от ул. В.Хоружей до пл.Бангалор. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП "Столичный транспорт и связь".

Так, 16 мая на период ремонта четной стороны ул. М.Богдановича от ул. В.Хоружей до пл.Бангалор закрывается движение всех видов транспорта на этом участке в направлении пл. Бангалор.

Меняется движение общественного транспорта.

Троллейбус №37 в направлении ДС Уручье-4 будет двигаться по ул. М.Богдановича, Я.Купалы, Куйбышева, Сурганова и далее по маршруту, в обратном направлении - без изменений.

Троллейбусный маршрут №12 в направлении пл.Бангалор будет организован по ул. М.Богдановича, В.Хоружей, Кропоткина, Карастояновой, Сурганова, в обратном направлении - без изменений.

Троллейбус №46 и маршрутки №1053-ТК, 1153-ТК, 1146-ТК, 1346-ТК от ул.Немига поедут по ул. М.Богдановича, В.Хоружей, Кропоткина, Карастояновой, Сурганова, М.Богдановича и далее по маршруту, в обратном направлении - как обычно.

Автобус №19 в направлении ДС Карастояновой проследует по ул. В.Хоружей, Кропоткина, Карастояновой, обратно - без изменений.

Будет организована работа временного автобусного маршрута №53Т "ДС Малиновка-4 - ДС Зеленый Луг-6" по трассе троллейбуса №53. В направлении ДС Зеленый Луг-7 автобус будет двигаться по ул. М.Богдановича, В.Хоружей, Кропоткина, Карастояновой, Сурганова, М.Богдановича и далее по маршруту.

17 мая будут ремонтировать нечетную сторону ул. М.Богдановича от ул.Кульман до ул. В.Хоружей.

В этот день также будет ходить временный автобус №53Т "ДС Малиновка-4 - ДС Зеленый Луг-6" по трассе и расписанию троллейбуса №53.

Троллейбус №37 в направлении ДС Уручье-4 будет ходить как обычно, а в сторону пл.Мясникова поедет по ул. Сурганова, Куйбышева, Я.Купалы, М.Богдановича, Немига.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта - троллейбус, 16-17 мая предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрута №53Т.-0-