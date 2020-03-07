Движение общественного транспорта в Минске изменится 8 марта из-за "Женского забега"

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением республиканского легкоатлетического "Женского забега" и временным закрытием движения для всех видов транспорта 8 марта будут внесены изменения в движение общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

С 7.00 до 11.30 и с 14.00 до 15.00 движение автобусов маршрута №100 от ул.Московская организуется по ул.Толстого, пл.Мясникова, ул.Мясникова, ул.Немига, Городской Вал, пр.Независимости в обоих направлениях.

Автобусы маршрутов №115Э, 300Э от АВ "Центральный" будут ходить по ул.Бобруйская, ул.Мясникова, ул.Немига, Городской Вал, пр.Независимости в прямом направлении и по пр.Независимости, ул.Свердлова, ул.Кирова, ул.Бобруйская (с разворотом через трамвайные пути по ул.Бобруйская) в обратном направлении без выполнения промежуточных остановочных пунктов.

Автобусы маршрутов №1, 69, 119С от ж/д вокзала пустят по ул.Бобруйской, ул.Мясникова, ул.Немига, пр.Победителей с выполнением остановочного пункта "Романовская Слобода", а в обратном направлении без изменений.

По маршруту №123 автобусы будут ходить до КП "Вокзал" по ул.Свердлова, ул.Кирова, ул.Бобруйская, обратно - по ул.Ленинградская, ул.Свердлова и далее по маршруту.

Маршрут автобуса №40 будет проходить от ул.Московская по ул.Толстого, пл.Мясникова, ул.Мясникова, ул.Немига, Городской Вал (с разворотом через троллейбусное кольцо), ул.Романовская Слобода, в обратном направлении - по ул. Романовская Слобода, ул.Немига, ул.Мясникова, ул.Московская.

Движение автобусов маршрута №190Э со стороны ул.К.Цеткин организуется по ул.Бобруйская в обоих направлениях до РК "Бобруйская" с выполнением ОП "Вокзал" и ОП "Ленинградская".

Автобусы маршрута №127 со стороны ДС "Серебрянка" будут курсировать по ул.Свердлова, ул.Кирова, ул.Бобруйская (с разворотом через трамвайные пути по ул.Бобруйская) и далее по маршруту в обратном направлении.

С 11.30 до 14.00 автобусы маршрута №100 будут ходить от ул.Московская по ул.Толстого, ул.Московская, ул.Бобруйская, ул.Ульяновская, ул.Первомайская, ул.З.Бядули, ул.Козлова, пр.Независимости в прямом направлении и по пр.Независимости, ул.Козлова, ул.З.Бядули, ул.Первомайская, ул.Ульяновская, ул.Бобруйская, пл.Мясникова, ул.Московская в обратном направлении.

Автобусы маршрута №115Э от АВ "Центральный" поедут по ул.Бобруйская, ул.Ульяновская, ул.Первомайская, ул.З.Бядули, ул.Козлова, пр.Независимости в прямом направлении, по пр.Независимости, ул.Козлова, ул.З.Бядули, ул.Первомайская, ул.Ульяновская, ул.Свердлова, ул.Кирова, ул.Бобруйская (с разворотом через трамвайные пути по ул.Бобруйская) в обратном направлении без выполнения промежуточных остановочных пунктов.

Движение автобусов пригородного маршрута №300Э от АВ "Центральный" будет организовано по ул.Бобруйская, ул.Свердлова, ул.Маяковского, ул.Аранская, пр.Партизанский, ул.Ванеева, ул.Ваупшасова, ул.Радиальная, ул.Филимонова, пр.Независимости и далее по маршруту в обоих направлениях.

Автобусные маршруты №1, 69, 119С пройдут по пр.Победителей, ул.Немига, ул.К.Цеткин, ул.Бобруйская до ОП "Вокзал", в обратном направлении по ул.Бобруйская, ул.Мясникова, ул.Немига, пр.Победителей с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Романовская слобода" и "Ст.м. Немига".

Автобусы №123 до КП "Вокзал" будут ходить по ул.Свердлова, ул.Кирова, ул.Бобруйская, обратно - по ул.Ленинградская, ул.Свердлова и далее по маршруту.

Маршрут автобуса №40 от ул.Московская организуют по ул.Толстого, пл.Мясникова, ул.Мясникова, ул.Немига, Городской Вал (с разворотом через троллейбусное кольцо), ул.Романовская Слобода, в обратном направлении - по ул.Романовская Слобода, ул.Немига, ул.Мясникова, ул.Московская.

Автобусы маршрутов №23, 65 будут ходить до РК "Городской Вал" без выезда на пр.Независимости.

Движение автобусов маршрутов №18, 26 будет организовано по ул.Захарова, ул.Первомайская, ул.З.Бядули, ул.Козлова, пр.Машерова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусы маршрута №57 пойдут по ул.Пулихова, ул.Первомайская, ул.З.Бядули, ул.Козлова, пр.Машерова, ул.Богдановича, ул.Немига и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрут автобуса №127 со стороны ДС "Серебрянка" будет проходить по ул.Свердлова, ул.Кирова, ул.Бобруйская (с разворотом через трамвайные пути по ул.Бобруйская) и далее по маршруту в обратном направлении.

"Минсктранс" просит учитывать информацию при планировании поездок.-0-