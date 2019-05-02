Движение общественного транспорта в Минске изменят в связи с велогонками II Европейских игр

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с подготовкой и проведением соревнований по велосипедному спорту в программе II Европейских игр в Минске 12 мая с 9.00 до 18.00, 22 июня с 9.30 до 16.30 и 23 июня с 9.00 до 17.30 городской пассажирский транспорт будет двигаться по измененным маршрутам, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Автобусы №18, 26 от ул. Даумана поедут по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская, ул. Захарова, ул. Смоленская в обоих направлениях с разворотом на временной площадке по ул. Смоленской в районе дома №25.

Автобусные маршруты №37 со стороны ул. Захарова сократят до временной площадки по ул. Смоленской возле дома №25.

Автобусы №57 от ул. М.Богдановича будут двигаться по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская, ул. Захарова, ул. Смоленская в обоих направлениях с разворотом также на площадке по ул. Смоленской в районе дома №25.

Маршруты транспорта №24, 1024-ТК проследуют от ул. Куйбышева по пр. Машерова, ул. М.Богдановича, ул. Немига и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусы №127 поедут от пр. Рокоссовского по ул. О.Кошевого, пр. Партизанский, ул. Аранская, ул. Маяковского, ул. Свердлова, пр. Независимости в прямом направлении, по пр. Независимости, ул. Бобруйская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, ул. Маяковского, ул. Аранская, пр. Партизанский, ул. О.Кошевого и далее - в обратном.

Автобусы №151Э от пр. Рокоссовского будут двигаться по ул. О.Кошевого, пр. Партизанский, ул. Аранская и далее по маршруту в прямом направлении, а обратно - от ул. Свердлова по ул. Маяковского, ул. Денисовская, ул. Ванеева, пр. Рокоссовского с выполнением на изменяемом участке остановок "Аранская" по ул. Маяковского.

Автобусы №300Э и маршрутки №1400-ТК будут следовать от ул. Бобруйская по ул. Свердлова, ул. Аранская, ул. Маяковского, пр. Партизанский, ул. Ванеева, ул. Ваупшасова, ул. Радиальная, ул. Запорожская, ул. Филимонова, пр. Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Транспорт маршрутов №100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК поедет от ул. Московская по ул. Мясникова, ул. Немига, ул. М.Богдановича, пр. Машерова, пр. Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Маршрутки №1119-ТК проследуют от пр. Победителей по ул. Немига, ул. М.Богдановича, пр. Машерова, пр. Независимости и далее в обоих направлениях.

Маршрутки №1152-ТК будут ехать от ул. Бобруйская по ул. Мясникова, ул. Немига, ул. М.Богдановича, пр. Машерова, пр. Независимости и далее по маршруту в прямом направлении, по пр. Независимости, пр. Машерова, ул. М.Богдановича, ул. Немига, ул. К.Цеткин, пр. Независимости, ул. Свердлова и далее - в обратном.

Маршрутки №1112-ТК, 1318-ТК поедут от ул. Московская по ул. Мясникова, ул. Немига, ул. М.Богдановича, пр. Машерова, пр. Независимости, ул. В.Хоружей, ул. Куйбышева, пр. Машерова и далее в прямом направлении, по пр. Машерова, ул. Куйбышева, ул. В.Хоружей, пр. Независимости, пр. Машерова, ул. М.Богдановича, ул. Немига, ул. Мясникова, ул. Московская - обратно.

Троллейбусы №29 будут двигаться от ул. Сурганова по пл. Бангалор, ул. М.Богдановича, ул. Немига и далее по маршруту в обоих направлениях.

Троллейбусы №12, 40 от ул. Немига будут ехать по ул. М.Богдановича, пл. Бангалор, ул. Сурганова, ул. Лили Карастояновой до ДС "Карастояновой" в обоих направлениях.

Троллейбусы №3, 16 проследуют от пр. Партизанский по ул. Ванеева, ул. Денисовская, ул. Маяковского, ул. Свердлова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Троллейбусы №30, 36 поедут от пр. Рокоссовского по ул. Ванеева, ул. Денисовская, ул. Маяковского, ул. Свердлова и далее в обоих направлениях.

Вместо троллейбусов №19 будет работать автобусный маршрут №19т.

Также планируется организовать работу временных автобусов №929 "ДС Калиновского - Комаровский рынок".

Трамваи №1 в указанное время ходить не будут. Движение трамваев №4 со стороны ДС "Озеро" сократят до остановки "Пр. Независимости", движение трамвая №7 со стороны ДС "Серебрянка" - до остановки "З.Бядули" со следованием в прямом направлении от ул. Козлова по ул. Платонова, ул. Чапаева, ул. З.Бядули, обратно - по ул. З.Бядули, ул. Козлова и далее по маршруту. Трамваи №11 будут ходить весь день.

Кроме того, в указанное время в столице ограничат выезд автомобилей со дворов жилых домов. Транспорт, припаркованный в местах проведения игр, будет принудительно эвакуирован за сутки до гонки. Схемы маршрутов велосоревнований представлены на официальных сайтах Мингорисполкома, предприятий "Столичный транспорт и связь", "Минсктранс".

"Минский городской исполнительный комитет просит минчан с пониманием отнестись к этим изменениям и временным неудобствам, заранее планировать свой маршрут, не парковать личный и служебный транспорт на улицах маршрута соревнований", - отметили в учреждении.-0-