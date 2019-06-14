Движение общественного транспорта в центре Минска будет изменено с 17 июня по 2 июля

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение автобусов и троллейбусов в Минске изменится с 17 июня по 2 июля на период функционирования транспортного терминала на ул. Городской Вал, созданного для организации перевозки участников II Европейских Игр. Об этом БЕЛТА сообщили в "Минсктрансе".

Троллейбусы №9, 13, 14, 57 со стороны ул. Кальварийская проследуют до остановочного пункта "Романовская Слобода", в обратном направлении от ул. Немига - по ул. К.Цеткин, ул. Кальварийская и далее по маршрутам.

Движение автобусов №40, 50С со стороны ул. Кальварийская будет организовано по ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. Мясникова, ул. Московская и далее по маршрутам, обратно - без изменений.

Автобусы №23, 74С со стороны пр. Дзержинского в прямом направлении поедут до остановки "Романовская Слобода" по ул. К.Цеткин, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига с выполнением остановочных пунктов "Музыкальный театр", "ст.м. Фрунзенская". Обратно будут следовать от ул. Немига по маршрутам без изменений.

Автобусы маршрута №65 со стороны ул. Толстого в прямом направлении будут ездить до остановки "Романовская Слобода" по ул. Московская, ул. К.Цеткин, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига с остановками "Музыкальный театр", "ст.м. Фрунзенская", обратно от ул. Немига - без изменений.-0-