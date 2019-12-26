Движение пассажирского транспорта Минска изменится с 28 декабря по 4 января

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с изменением режима работы крупных промышленных предприятий во время новогодних праздников изменится работа маршрутов городского пассажирского транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП "Пассажирский транспорт и связь".

Так, 28 декабря работа автобусного маршрута №30С будет организована по буднему дню.

30-31 декабря не будет ходить трамвай №9, троллейбус №41Д. Автобус №98С не будет развозить пассажиров с 13.00 до полуночи.

Также в эти дни будет уменьшено количество подвижного состава в часы пик на троллейбусных маршрутах №27, 15, 17, на автобусных №27Д, 2С, 106, 61, 127, 144С и трамвайных №11.

31 декабря отменяется выполнение оборотных рейсов автобуса №97 с ДС "Серова" в 23.15, троллейбусов №15 с ДС "Лошица-2" в 23.19 и №17 с ДС "Дражня" в 23.55.

3-4 января не будут ходить автобусы №15Д, трамваи №9 и троллейбусы №41Д. С 13.00 до полуночи не будет следовать автобус №98С.

Плюс в эти дни в часы пик уменьшат количество автобусов №27Д, 2С, 17, 42, 54, 64, 71, 75, 90, 106, 120, 128, 153, 159, 61, 127, 144С, троллейбусов №27, 29, 30, 33, 36,46, 48, 60, 62, 67, 5, 15, 17, 32, 44, 53, 77, трамваев №3, 6, 11.

Будет уменьшено количество подвижного состава на троллейбусном маршруте №77 в часы пик.

30-31 декабря и 3-4 января отменяется выполнение оборотных рейсов автобусов №29 с ДС "Карастояновой" в 23.32 и №106 с ДС "Ангарская-4" в 23.24; троллейбусов №15 с ДС "Лошица" в 23.00, №39 с ДС "Юго-Запад" в 23.18 и №77 с ДС "Сухарево-5" в 23.19. Отменят и рейс троллейбуса №17 с ДС "Дражня" в 23.41.-0-