Движение пассажирского транспорта по ул.Кулешова в Минске откроют 3 сентября

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2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобусы маршрутов №70, 79, 79Д будут снова ходить по постоянным трассам, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".
В столице завершились строительные работы на ул. Кулешова, снова открыто движение через перекресток ул. Кулешова - ул. Васнецова. В этой связи с 3 сентября восстанавливается движение автобусов маршрутов № 70, 79, 79Д.
Поскольку изменяются схемы движения, то вносятся и корректировки в расписания указанных автобусных маршрутов. Пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.-0-