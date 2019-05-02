Движение пассажирского транспорта в Минске 9 мая скорректируют

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9 мая внесут изменения в работу городского пассажирского транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП "Столичный транспорт и связь".

Планируется увеличить количество подвижного состава на автобусных маршрутах №1 (с 10.00 до 00.00) и №100 (с 13.00 до 17.00), на трамвайном маршруте №6 (с 10.00 до 00.00).

Кроме того, в связи с возложением венков к монументу Победы, проведением праздничного концерта телепроекта "Площадь Победы-2019" и салюта будут внесены изменения в трассы движения некоторых маршрутов.

Так, с 8.00 до 13.00 и с 17.00 до 00.00 автобусы №18, 26 будут следовать по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

С 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 00.00 транспорт маршрутов №100, 115Э, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК поедет по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в обоих направлениях.

Маршрутки №1318-ТК будут двигаться по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости, ул. Я.Коласа, ул. Хоружей, ул. Куйбышева, пр. Машерова в прямом направлении и по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости - в обратном.

Автобус №300Э и маршрутка №1400-ТК проследует по ул. Бобруйская, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в прямом направлении, по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости, ул. Бобруйская - в обратном.

Маршрутки №1119-ТК будут ехать по пр. Независимости, ул. Я.Коласа, ул. Хоружей, ул. Богдановича, ул. Немига, пр. Победителей в прямом направлении, по пр. Победителей, ул. Немига, ул. Богдановича, пр. Машерова, ул. Красная, пр. Независимости - в обратном.

Автобусы маршрута №57 будут двигаться по ул. Пулихова, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Бобруйская, ул. К.Цеткин, пр. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановок на изменяемом участке.

Также для перевозки пассажиров после окончания праздничного концерта и салюта (ориентировочно в 23.20) в районе пл. Победы будет задействован резервный подвижной состав автобусов и трамваев.-0-