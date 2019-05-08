Движение пассажирского транспорта в Минске 9 мая скорректируют

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9 мая внесут изменения в работу городского пассажирского транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП "Столичный транспорт и связь".

Планируется увеличить количество подвижного состава на автобусных маршрутах №1 (с 10.00 до 00.00) и №100 (с 13.00 до 17.00), на трамвайном маршруте №6 (с 10.00 до 00.00).

Кроме того, в связи с возложением венков к монументу Победы, проведением праздничного концерта телепроекта "Площадь Победы-2019" и салюта будут внесены изменения в трассы движения некоторых маршрутов.

Так, с 8.00 до 13.00 и с 17.00 до 00.00 автобусы №18, 26 будут следовать по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

С 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 00.00 транспорт маршрутов №100, 115Э, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК поедет по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в обоих направлениях.

Маршрутки №1318-ТК будут двигаться по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости, ул. Я.Коласа, ул. Хоружей, ул. Куйбышева, пр. Машерова в прямом направлении и по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости - в обратном.

Автобус №300Э и маршрутка №1400-ТК проследует по ул. Бобруйская, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в прямом направлении, по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости, ул. Бобруйская - в обратном.

Маршрутки №1119-ТК будут ехать по пр. Независимости, ул. Я.Коласа, ул. Хоружей, ул. Богдановича, ул. Немига, пр. Победителей в прямом направлении, по пр. Победителей, ул. Немига, ул. Богдановича, пр. Машерова, ул. Красная, пр. Независимости - в обратном.

Автобусы маршрута №57 будут двигаться по ул. Пулихова, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Бобруйская, ул. К.Цеткин, пр. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановок на изменяемом участке.

Также для перевозки пассажиров после окончания праздничного концерта и салюта (ориентировочно в 23.20) в районе пл. Победы будет задействован резервный подвижной состав автобусов и трамваев.

Кроме того, в центре Минска в этот день временно запретят движение транспорта. Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 9 мая с 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 24.00 в Минске будет запрещено движение всех видов транспорта на участках проспекта Независимости от улицы Я.Купалы до улицы Козлова, на улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской, на улице Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной. С 7.00 до 9.00 на этих участках будет запрещено движение всех видов транспорта, кроме общественного.

Что касается метро, то вечером 9 мая поезда будут ходить чаще: с 19.30 до 00.00 для удобства пассажиров интервал движения составит 3 минуты. Возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на ст.м. "Площадь Победы" со стороны монумента Победы во время церемонии возложения венков и праздничного концерта.-0-