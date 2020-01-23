Движение по части ул.Тимирязева в Минске будет временно ограничено

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по части ул.Тимирязева в районе выезда из Минска будет временно ограничено сегодня вечером, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Сегодня с 17.00 до 18.00 в районе дома 127 по улице Тимирязева запланировано проведение следственного эксперимента. В указанный период времени будет ограничено движение в двух направлениях", - проинформировали в СК. Правоохранители будут устанавливать обстоятельства ДТП, имевшего место на этом участке дороги.

Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-