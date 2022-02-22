22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по юго-западному обходу Могилева планируется открыть в этом году. Автодорога будет возведена по параметрам второй категории с двумя полосами движения и покрытием из цементо- и асфальтобетона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

На строительном участке длиной 12 км будут построены два моста - через реки Днепр и Вильчанка, а также путепровод через железную дорогу.

Стоимость объекта - Br145 млн. Проект реализуется за счет средств республиканского бюджета.

Заказчик строительства - РУП "Могилевавтодор", генподрядчик - ОАО "ДСТ №3", проектировщик - ГП "Белгипродор".

Полностью объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году.-0-