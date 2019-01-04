Движение по Южной магистрали в Минске откроют в конце января

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по Южной магистрали в Минске планируется открыть в конце января, на участке улично-дорожной сети устанавливают светофоры и завершают устройство системы освещения, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик.
"К концу января магистраль будет введена в эксплуатацию. На весенний период только переносятся работы по асфальтированию одного участка насыпи, его ограждению, их сейчас технологически выполнить невозможно", - отметил Александр Ярошик.
Новая улица построена вдоль железной дороги от ул. Володько до пересечения с ул. Асаналиева и ул. Серова. Она станет дублером улицы Кижеватова, а в перспективе выйдет на кольцевую автодорогу и станет элементом третьего транспортного кольца. Кроме того, она обеспечит транспортное обслуживание многофункционального комплекса "Минск-Мир".
Общая протяженность новой улицы составляет почти 2,5 км. Проект также включал создание транспортной развязки на пересечении с улицей Аэродромной, реконструкцию разворотного кольца автобусов и троллейбусов на ДС "Серова".-0-
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