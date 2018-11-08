Движение по Московской линии метро останавливалось из-за неисправности состава

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по 1-й линии метрополитена приостанавливалось из-за неисправности подвижного состава, сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб в официальном твиттер-аккаунте метрополитена, передает БЕЛТА.
"В 12.48 было остановлено движение по 1-й линии метрополитена в связи с неисправностью подвижного состава. В 13.00 движение восстановлено", - говорится в сообщении.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-
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