Движение по мосту через реку Сож открыли в Славгородском районе

2 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Движение транспорта открыто по мосту через реку Сож к Голубой кринице в Славгородском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Славгородского райисполкома Александр Осмоловский.

"Мы завершили все основные виды работ. В 2020 году доделаем подъезды к мосту, проведем укрепление левобережной части в подтопляемых областях сборным железобетоном, нанесем разметку и установим дорожные знаки. Все это будет сделано до 3 июля", - отметил Александр Осмоловский.

Протяженность моста - почти 500 м. Он соединил два района - Славгородский и Краснопольский, обеспечив между ними бесперебойное движение. До этого жители районов в теплый сезон пользовались понтонной переправой и лодками. С наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 км, из которых около 50 км - лесные и гравийные дороги.

"Уже разработан проект по развитию левобережья Сожа. Здесь будет создан эко-туристический парк "Амулет Присожья", в который войдут деревни, туристические маршруты для пеших и велосипедных прогулок, а также заложен ландшафтный парк в районе Голубой криницы. Эта территория вызывает большой интерес у туристов. Мы планируем создать здесь все условия для отдыха семьями и компаниями, а также развить инфраструктуру для "живых" поселков. Долгое время отрезанными от нас оставались 8 населенных пунктов. Малочисленность населения обусловлена проблемами с транспортным сообщением. Надеемся, что с появлением постоянного моста мы сможем исправить и улучшить ситуацию на левом берегу Сожа", - рассказала председатель Славгородского районного Совета депутатов Светлана Езерская.

На данный момент на строительство мостового перехода через реку Сож на 4,646 км автомобильной дороги Р140 Славгород - Краснополье затрачено около Br30 млн. Всего на реализацию проекта выделено около Br43 млн. Он финансируется за счет средств республиканского бюджета.-0-