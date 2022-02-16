Движение по мосту через Западную Двину в Новополоцке планируют открыть до конца года

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке ведется реконструкция моста через Западную Двину, движение по нему планируется открыть до конца 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Обновленный мост будет металлическим, при этом его проезжая часть и тротуары станут шире. Будут оборудованы две основные полосы для движения автотранспорта, появятся оцинкованные ограждения и смотровые площадки. Опоры на мосту укрепят монолитными "рубашками", - рассказали в пресс-службе.

Мост расположен на подъезде к городу с автодороги Р20 Витебск - Полоцк - граница Латвии. Объект включен в государственную инвестиционную программу. Стоимость реконструкции составляет порядка Br56 млн. Заказчик - РУП "Витебскавтодор", генеральный подрядчик - ОАО "Мостострой".

В Новополоцке это единственный мост через Западную Двину. Закрыт для движения в июне прошлого года. В результате проведенного обследования сооружения был выявлен ряд дефектов, влияющих на его грузоподъемность, долговечность и безопасность.-0-