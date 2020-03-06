Движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске откроют 8 марта

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путепровод на улице Железнодорожной в Минске откроют для движения транспорта 8 марта, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ГП "Гордорстрой" Александр Ярошик.

"Хотели 6 марта, но решили без спешки сделать все как следует. Нам оставалось уложить верхний слой асфальта и нанести разметку. Утром 8 марта пустим движение. И хотя на объекте еще будут продолжаться работы, путепровод уже открыт", - рассказал Александр Ярошик.

Раньше тротуары путепровода предусматривали велодвижение, но не было велодорожки. Теперь на новом мосту она конструктивно выделена красной плиткой.

Работы продолжатся преимущественно на участке под мостом, по самому путепроводу осталось доделать деформационные швы, тротуары, опоры и светильники. На перекрестках Железнодорожной и Суражской и Железнодорожной и Щорса перенастроят светофоры, поэтому трафик на этих участках изменится.

"Планируем все работы завершить к маю. Повезло, что погода в эти дни была для нас идеальной: наклеили гидроизоляцию, выполнили работы по техшвам. Все сделано на совесть, по новым технологиям, - заверил Александр Ярошик. - Запас прочности большой. Мне было бы просто стыдно переделывать свою работу".

Как сообщалось, масштабная реконструкция путепровода, построенного в 1950-е годы, началась летом прошлого года. Она предполагает полную замену всех трех пролетов, которые должны стать шире, и усиление опор моста, чтобы обеспечить максимальную несущую способность.-0-