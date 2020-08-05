Движение по мосту в Полоцке планируют открыть к 7 ноября

5 августа, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Реконструкцию моста через Западную Двину в Полоцке завершат до 7 ноября этого года, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер сегодня ознакомился с ходом работ по обновлению путепровода. Строительство ведется по графику. "Объект полностью обеспечен финансированием, стройматериалы на объекте есть. До 7 ноября текущего года работы будут завершены и движение по мосту откроют", - сказал Владимир Кухарев.

Планируется, что ширина нового моста будет 9 м, длина - 270 м. Кроме полос для движения автомобилей обустроят дорожки для пешеходов и велосипедистов. На одном из выездов с путепровода будет организовано круговое движение.

Мост по улице Юбилейной через Западную Двину был построен в 1930-е годы. Капитально его не ремонтировали, только несколько раз проводили поддерживающий ремонт. Движение на мосту закрыли 8 октября 2019 года.-0-