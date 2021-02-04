Движение по нескольким маршрутам общественного транспорта Минска затруднено из-за непогоды

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обильный снегопад затрудняет движение общественного транспорта в Минске: на трех троллейбусных маршрутах произошла вынужденная остановка, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".
"С 08.27 на ул. Я.Купалы из-за погодных условий произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 12, 29, 40, автобусов на маршруте №24. Движение организовано по ул. М.Богдановича", - уточнили на предприятии.
Ранее утром на ул.Кирова в направлении ул.Бобруйская из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 3, 5, 6, 16, 20, 30. Сейчас движение восстановлено.
В данный момент, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", в столице невысокий бал пробок - 4. С самого раннего утра работает снегоуборочная техника и люди: около 630 единиц различных машин и порядка 700 работников заняты на расчистке улиц.-0-