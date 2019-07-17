Движение по пр.Независимости и ул.Янки Купалы будет временно перекрыто 18 и 20 июля

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по пр.Независимости и ул.Янки Купалы в Минске будет ограничиваться на время тренировки и парада МЧС ночью 18 и утром 20 июля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На время тренировки парада 18 июля с 2.30 до 4.00 будет перекрыто движение по ул.Янки Купалы от пр.Независимости до ул.Первомайской в обе стороны. А с 4.00 до 6.00 закроют проезд по пр.Независимости и от ул.Янки Купалы до ул.Козлова в обе стороны.

Утром 20 июля, до начала празднования Дня пожарной службы, с 7.30 до 8.30 перекроют движение в обе стороны по ул.Янки Купалы от пр.Независимости до ул.Первомайской. Во время парада, с 10.30 до 12.00, нельзя будет проехать по пр.Независимости от ул. Янки Купалы до ул.Козлова.

Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Как сообщалось, гостей праздника ко Дню пожарной службы 20 июля ожидают парад и выставка пожарной аварийно-спасательной техники, концерт и фейерверк, водная феерия и демонстрация работы авиации МЧС. Основные мероприятия пройдут в Центральном детском парке имени Максима Горького.

Минская городская дума и губернское правление 25 июля 1853 года рассмотрели вопрос "О создании пожарной части в Минске". Этот день был принят за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается как День пожарной службы.-0-

Фото ГАИ Минска