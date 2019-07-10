Движение по путепроводу МКАД над ул.Железнодорожной закроют с 18 июля

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 18 июля планируется закрыть движение по путепроводу МКАД над ул.Железнодорожной и ограничить по путепроводу над ул.Свислочской. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович сегодня на открытии Южной магистрали, передает корреспонденте БЕЛТА.
"Путепроводы МКАД над ул.Железнодорожной и ул.Свислочской требуют ремонта. С 18 июля планируем закрыть их. По МКАД над ул.Свислочской движение транспорта организуют сначала по одной половине дороги, потом - по отремонтированной. Путепровод над ул.Железнодорожной закроют полностью. Работы планируется завершить до 30 апреля - 1 мая 2020 года", - сказал Александр Дорохович.
Что касается ремонта путепроводов МКАД на 3-м и 25-м км, то работы ведутся интенсивно, заторов нет, отметил заместитель председателя Мингорисполкома. В планах - открыть участки для движения 1 ноября.
"Это временные неудобства, но потом они дадут городу большие возможности. Поэтому просим минчан учитывать изменения при планировании маршрута и отнестись с пониманием", - добавил Александр Дорохович.-0-
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