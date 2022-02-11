11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по путепроводу на Немиге в Минске открыто, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Работы по восстановлению обрушившегося 8 января 2022 года путепровода на Немиге завершены. Ночью 11 февраля на участках, где вводились ограничения, открыто движение всех видов транспорта, в том числе общественного.
Как сообщалось, с 11 февраля восстанавливается движение по постоянным трассам автобусов маршрутов №1, 24, 38, 57, 69, 73, 74с, 91, 119с, 163, 188с, 1008-ТК, 1024-ТК, 1053-ТК, 1056-ТК, 1073-ТК, 1111-ТК, 1119-ТК, 1146-ТК, 1153-ТК, 1346-ТК, а также троллейбусов маршрутов №9, 12, 13, 14, 29, 37, 40, 40а, 46, 53, 57.-0-
Фото Максима Гучека