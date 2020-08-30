Движение по улицам К.Цеткин и Немига в Минске будет ограничено 2-4 и 7-9 сентября

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по ул.К.Цеткин и ул.Немига в Минске будет ограничено 2-4 и 7-9 сентября в связи с ремонтными и иными работами. Соответствующее решение Мингорисполкома от 27 августа 2020 года №2878 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Движение транспорта будет запрещено с 2.00 2 сентября до 5.00 4 сентября по ул.К.Цеткин на участке от ул.К.Либкнехта до круговой транспортной развязки площади Богушевича, а также по ул.Немига - от ул.К.Либкнехта до пр.Дзержинского (включая половину транспортной развязки со стороны здания концерна "Беллегпром").

С 2.00 7 сентября до 5.00 9 сентября нельзя будет ездить по ул.К.Цеткин на участке от площади Мясникова до круговой транспортной развязки площади Богушевича, а также по ул.Немига - от пр.Дзержинского до поворота на ул.Мясникова (включая половину транспортной кольцевой развязки со стороны Белорусского государственного академического музыкального театра).

Решение вступило в силу после официального опубликования.-0-