Движение по ул.Парниковой и Игуменскому тракту в Минске временно ограничат 20-27 апреля

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по улице Парниковой и Игуменскому тракту в Минске временно ограничат с 20 по 27 апреля, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В связи с ремонтом будет временно ограничено движение транспорта с 8.00 20 апреля до 8.00 27 апреля по улице Парниковой на пересечении с улицей Макаенка, с 1.00 20 апреля до 21.00 22 апреля по Игуменскому тракту (нечетная сторона) на участке от улицы Гашкевича до улицы Чижевских.

Кроме того, ремонт будет проводиться с 21.00 22 апреля до 21.00 24 апреля по Игуменскому тракту (четная сторона) на участке от улицы Чижевских до улицы Шпилевского, а также с 21.00 24 апреля до 23.00 26 апреля по Игуменскому тракту (четная сторона) на участке от улицы Шпилевского до улицы Гашкевича.-0-