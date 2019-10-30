Движение по части внешнего кольца МКАД затруднено из-за ДТП

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по части внешнего кольца МКАД затруднено из-за перевернувшегося микроавтобуса, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 7.00 в районе 19-го км МКАД. "Водитель микроавтобуса "Мерседес" двигался по кольцевой со стороны пр. Партизанского в направлении ул. Кижеватова. Он не учел погодные условия и наехал на ограждение. От удара авто отбросило и перевернуло - машина перекрыла две правые полосы. Пострадавших нет, - рассказали в Госавтоинспекции. - Движение затруднено на внутреннем кольце МКАД, машины едут по крайней левой полосе".

В ГАИ также проинформировали, что утром в столице произошла еще одна авария - столкнулись две легковушки. "По предварительным данным, около 8.10 водитель автомобиля "БМВ", двигаясь со стороны пр. Независимости в направлении ул. Московской, на путепроводе ул. Московской - пр. Независимости не учел погодные условия. В результате он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Рено". Пассажир "БМВ" оказался заблокирован, понадобилась помощь спасателей", - рассказали в ГАИ.

В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция призывает водителей проявлять максимум осторожности и благоразумия. "На скользкой дороге автомобиль становится неуправляемым. Гололед не прощает резкости в движениях ни при переключении передач, ни при разгоне, ни при маневрировании", - отметили в ГАИ. Там напомнили, что с 1 декабря по 1 марта транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами. Однако в связи с погодой "переобуть" авто, возможно, придется и раньше начала календарной зимы.-0-