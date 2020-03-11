Движение под мостом по ул. Толстого в Минске закроют до середины лета

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за строительства эстакады 1-го кольца в Минске с 14 марта участок ул. Толстого под путепроводом пр. Независимости от правоповоротного съезда с ул. Московской до перекрестка с ней перекрывают для движения транспорта. Предварительно, работы продлятся до середины лета, сообщил БЕЛТА директор ГП "Гордорстрой" Александр Ярошик.

"Как только все подготовим - разметку, знаки, 14 марта перекроем участок, - сказал Александр Ярошик. - На время работ до середины лета временно изменятся схемы движения транспорта".

Пока, по его словам, транспорт со стороны ул. Московской, как и прежде, будет ехать на ул. Толстого и пр. Независимости. Но если надо проехать к площади Мясникова, придется искать другой маршрут. Кроме того, правоповоротный съезд с ул. Московской расширили, чтобы увеличить пропускную способность - на этом участке будет организовано движение в обоих направлениях (прежде было только в сторону ул. Толстого). Таким образом на время строительных работ транспорт, в том числе общественный, которому нужно попасть с ул. Толстого на ул. Московскую и пр. Независимости, а также в сторону пл. Мясникова, получит возможность объезда.

Во время строительства эстакады получится развязка в виде петли, которая даст возможность транспорту поворачивать с Толстого налево и направо. В будущем по ней можно будет сворачивать с ул. Московской налево на 1-е кольцо в направлении пр. Дзержинского. Хотя завершить сооружение предполагается летом, пользоваться новой эстакадой можно будет только после соединения всего кольца.-0-