Движение поездов метро от "Фрунзенской" до "Каменной горки" закроют с 25 марта по 1 апреля

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение поездов метро от станции "Фрунзенская" до "Каменной горки" закроют с 25 марта по 1 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УП "Минскметрострой".

Остановка движения связана со строительством стрелки, которая соединит третью линию метрополитена (Зеленолужскую) со второй (Автозаводской).

Как сообщалось, третья линия метро будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром. Сейчас завершается строительство четырех станций: "Юбилейная площадь" (там же, где "Фрунзенская"), "Площадь Франтишка Богушевича" (возле Белорусского государственного академического музыкального театра), "Вокзальная" (с выходом на диспетчерскую станцию "Дружная"), "Ковальская Слобода" (в районе ул. Воронянского). Открыть для движения первый участок планируется к 3 июля 2020 года.-0-