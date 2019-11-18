Движение поездов метро с "Фрунзенской" до "Каменной горки" закроют на пару дней в марте-апреле

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение поездов метро со станции "Фрунзенская" до "Каменной горки" закроют на несколько дней в марте-апреле 2020 года для строительства стрелки, которая соединит третью линию метрополитена со второй. Об этом журналистам сообщил генеральный директор УП "Минскметрострой" Леонид Стухальский, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный инженер УП "Минскметрострой" Аркадий Арутюнян и генеральный директор УП "Минскметрострой" Леонид Стухальский

"Очень серьезная работа у нас впереди. Речь о врезке стрелки, которая соединит вторую линию метрополитена с третьей. Это будет в марте-апреле. На несколько дней (по графику на пять) остановим движение метро с "Фрунзенской" до "Каменной горки", - отметил Леонид Стухальский.

Он извинился перед минчанами за временные неудобства, но подчеркнул: "Придется потерпеть. Стройка - это временно, а метро - навсегда".

Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром. Как сообщалось, сейчас в столице ведется строительство четырех станций третьей линии метро: "Юбилейная площадь" (там же, где "Фрунзенская"), "Площадь Франтишка Богушевича" (возле Белорусского государственного академического музыкального театра), "Вокзальная" (с выходом на диспетчерскую станцию "Дружная"), "Ковальская Слобода" (в районе ул. Воронянского). Открыть для движения первый участок планируется в 2020 году.-0-

Фото Сергея Шелега

Щит "Алеся" завершил проходку второго тоннеля от станции метро "Вокзальная" до "Ковальской Слободы" Проходка первого перегонного тоннеля от "Вокзальной" до "Ковальской Слободы" была завершена в апреле. Ранее было построено еще два перегонных тоннеля до станции "Юбилейная площадь". Продолжается сооружение станционных комплексов.