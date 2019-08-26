Движение поездов между Брестом и Тересполем в сентябре изменится

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сентябре изменится порядок курсирования поездов в приграничном сообщении Брест - Тересполь - Брест, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

С 2 сентября назначается поезд международных линий №121/122 Брест - Тересполь - Брест, который будет курсировать ежедневно (ранее из-за проведения ремонтных путевых работ на территории Польской железной дороги этот поезд был отменен).

Поезд №121 Брест - Тересполь будет отправляться со станции Брест-Центральный в 13.00 и прибывать в Тересполь в 12.20. В обратном направлении поезд №122 Тересполь - Брест будет отправляться из Тересполя в 13.51 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 15.12 (по станции Брест-Центральный время указано минское, по станции Тересполь - польское).

По информации БЖД, 1 сентября отменено курсирование поездов №121/122, №123/124 Брест - Тересполь - Брест, а также 2 сентября не будет курсировать поезд №119/120 Брест - Тересполь - Брест. С 3 сентября движение всех трех пар международных поездов возобновится.

Более подробную информацию о расписании движения поездов по маршруту Брест - Тересполь можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги и в контакт-центре по телефону 105.-0-