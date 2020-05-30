30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение трамваев по некоторым улицам Минска будет ограничено со следующей недели. Это предусмотрено решением Минского городского исполнительного комитета от 29 мая 2020 года №1620, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В связи с ремонтными работами движение трамваев будет запрещено по улицам Козлова и Долгобродской на участке от улицы З.Бядули до бульвара Тракторостроителей с 1.00 1 июня до 24.00 7 июня.

Трамваи также не будут курсировать по улицам Долгобродская, Плеханова и Якубова на участке от улицы Буденного до диспетчерской станции "Серебрянка" с 00.00 8 июня до 4.00 12 июня.-0-