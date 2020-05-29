Движение трамваев трех маршрутов в Минске ограничат на следующей неделе

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение трамваев маршрутов № 3, 6, 7 в Минске отменяется с 1 по 7 июня, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

На это время будет организован компенсационный автобусный маршрут №907 "Комаровский рынок - Буденного", а также временный трамвайный маршрут №10 "Озеро - пр.Независимости".

Пассажирам, имеющим проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) на трамвай, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрута №907.-0-