Движение транспорта будет временно ограничено в пункте пропуска "Привалка" 15 сентября

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта будет временно ограничено 15 сентября в пункте пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Международный велопробег дружбы "Гродно - Друскининкай" стартует утром 15 сентября у ледового Дворца спорта в Гродно. "Маршрут следования проходит по автомобильной дороге Р42 Гродно - Друскининкай с последующим пересечением границы в автодорожном пункте пропуска "Привалка". В связи с этим 15 сентября с 9.00 до 13.00 в пункте пропуска будет ограничено движение транспорта", - проинформировали в ведомстве.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездки в Литву.-0-