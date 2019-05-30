Движение транспорта будет временно ограничиваться в Минске при подготовке к параду по 13 июня

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта будет ограничиваться в Минске по 13 июня на время подготовки к параду, сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.
Парад войск Минского гарнизона состоится 3 июля. На аэродроме Липки будут проводиться тренировки механизированной колонны. Маршрут техники пролегает по ул.Основателей - ул.Скорины - МКАД и по ул.Основателей - дороге Н9067.
В период перемещения механизированной колонны по трассе следования вводятся временные ограничения движения транспорта. Начало движения колонны для тренировок на аэродроме Липки запланировано 4 и 11 июня на 4.50, возвращение с аэродрома - 30 мая, 6 и 13 июня на 19.50. ГАИ просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.
Время прохождения колонны составит около 30 минут.-0-
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