Движение транспорта будет затруднено в "Каменном Логе" с 5 по 8 июня

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе с 5 по 8 июня возможны затруднения в движении, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

По предварительной информации, в эти дни здесь будет проводиться ремонт дорожного покрытия. "Будет затрудненно движение транспорта как на въезд в Беларусь, так и на выезд", - отметили в таможне. Перевозчиков и физических лиц просят планировать маршруты с учетом этой информации.

Сегодня также возможны затруднения движения на этом направлении. В сопредельном с "Каменным Логом" пункте пропуска "Мядининкай" на литовской стороне проходят работы по нанесению разметки. Это также повлияло на скорость прохождения границы.-0-