Движение транспорта на 3-м и 25-м км МКАД откроется 1 мая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по двум ремонтируемым путепроводам на МКАД откроется 1 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный инженер предприятия "Гордорстрой" Василий Тибеж.

"К 1 мая мы должны открыть движение по двум путепроводам на 3-м и 25-м км МКАД. Асфальт уже уложен, разметка нанесена. Сейчас заканчиваем работы по барьерному ограждению на подходах к путепроводу и проводим испытания для получения технического отчета от БелдорНИИ о готовности к пуску транзитного движения", - отметил Василий Тибеж.

После Европейских игр планируется приступить к ремонту "зеркальной" части путепроводов: если сейчас отремонтировали 3-й км внутреннего кольца и 25-й км внешнего, то летом работы начнутся соответственно на внешнем и внутреннем кольце. "Гордорстрой" снова выполнит демонтаж балок пролетного строения, разборку монолитных бетонных участков, разборку старого асфальтобетона, а затем и монтаж новых конструкций.

"Чтобы работать на вторых половинах пути, мы должны закрыть там движение и организовать его по отремонтированным участкам. Мы немного увеличили ширину полос и разработали схему "2+2", так что движение будет вестись по полноценным четырем полосам по две в каждом направлении. То есть пропускная способность будет гораздо лучше, чем в прошлый раз на соседних участках", - подчеркнул он.-0-