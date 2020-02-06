Движение транспорта на автодороге Р1 временно ограничат 7 февраля

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 23-м км автодороги Р1 Минск - Дзержинск 7 февраля временно ограничат движение транспортных средств, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Движение будет ограничено в направлении Дзержинска с 10.00 до 11.00 в связи с проведением следственного эксперимента.

Кроме того, в этот же день с 11.30 до 14.00 на 7-м км автодороги Ждановичи - Семков Городок вблизи поселка Ждановичи Минского района движение ограничат в обоих направлениях.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к этим мероприятиям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-