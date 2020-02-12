Движение транспорта на двух дорогах в Минском районе сегодня ограничат

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта временно ограничат сегодня на дорогах в Минском районе в связи со следственным экспериментом, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Так, с 18.40 до 19.40 ограничат движение на 361-м км трассы М1 Брест - Минск - граница России в направлении Бреста вблизи поселка Привольный.

Следственный эксперимент также проведут с 19.30 до 21.00 на 19-м км автодороги Минск - Могилев возле деревни Обчак.

ГАИ Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятиям и спланировать время и маршрут поездок с учетом этой информации.-0-