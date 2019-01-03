Движение транспорта на двух путепроводах МКАД закроется с 8 января

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по путепроводам на 3-м и 25-м км МКАД, которые находятся на ремонте, планируется закрыть 8 января. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор ГП "Гордорстрой" Александр Ярошик.

"Ближе к вечеру будет закрыто движение на внутреннем кольце автодороги на 3-м км (над железной дорогой возле ул. Ф.Скорины) и на внешнем кольце на 25-м км (над железнодорожными путями около поворота к филиалу БГУ)", - сказал Александр Ярошик.

На время ремонта движение транспорта на 3-м км МКАД будет организовано по внешнему кольцу: по двум полосам дороги со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной - в обратном направлении. На 25-м км машины поедут по внутреннему кольцу: здесь выделят две полосы со стороны Малиновки в сторону Лошицы и одну полосу для движения в обратную сторону.

Уже к концу мая оба путепровода снова откроются для движения: во время II Европейских игр объекты будут функционировать. Затем ремонт продолжится.

Капитальный ремонт мостовых сооружений, который стартовал 26 декабря минувшего года, завершится к концу 2019-го.

"Гордорстрой" приносит извинения за неудобства для автомобилистов и просит предприятия пересмотреть графики и маршруты своих поездок с исключением движения в часы пик на указанных участках МКАД.-0-