Движение транспорта на двух путепроводах МКАД закроется с 8 января

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по путепроводам на 3-м и 25-м км МКАД, которые находятся на ремонте, планируется закрыть 8 января. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор ГП "Гордорстрой" Александр Ярошик.
"Ближе к вечеру будет закрыто движение на внутреннем кольце автодороги на 3-м км (над железной дорогой возле ул. Ф.Скорины) и на внешнем кольце на 25-м км (над железнодорожными путями около поворота к филиалу БГУ)", - сказал Александр Ярошик.
На время ремонта движение транспорта на 3-м км МКАД будет организовано по внешнему кольцу: по двум полосам дороги со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной - в обратном направлении. На 25-м км машины поедут по внутреннему кольцу: здесь выделят две полосы со стороны Малиновки в сторону Лошицы и одну полосу для движения в обратную сторону.
Уже к концу мая оба путепровода снова откроются для движения: во время II Европейских игр объекты будут функционировать. Затем ремонт продолжится.
Капитальный ремонт мостовых сооружений, который стартовал 26 декабря минувшего года, завершится к концу 2019-го.
"Гордорстрой" приносит извинения за неудобства для автомобилистов и просит предприятия пересмотреть графики и маршруты своих поездок с исключением движения в часы пик на указанных участках МКАД.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4791 BYN
|2.475 BYN
|2.483 BYN
|USD
|2.1788 BYN
|2.18 BYN
|2.188 BYN
|RUB
|3.15 BYN
|3.13 BYN
|3.135 BYN