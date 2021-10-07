Движение транспорта на пр.Пушкина в Минске временно ограничат

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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пр.Пушкина сегодня временно ограничат движение. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Сегодня с 20.00 до 22.00 вблизи дома №16 по пр.Пушкина запланировано проведение следственного эксперимента. На этом участке дороги будет частично ограничено движение для установления обстоятельств произошедшего ДТП.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-