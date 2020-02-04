Движение транспорта на участке автодороги Р58 ограничат 5 февраля

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта на участке автодороги Р58 Минск - Калачи - Мядель временно ограничат 5 февраля из-за следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Завтра с 12.00 до 14.00 на 20-м км автодороги Минск - Калачи - Мядель Минского района запланирован повторный осмотр места ДТП. В связи с этим движение всех видов транспорта на указанном участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - отметили в УГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к этому мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-